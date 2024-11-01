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L’échographe Philips EPIQ Elite est conçu pour un niveau de performances cliniques élevé, un processus de travail et des outils d’intelligence avancés pour répondre aux défis des pratiques actuelles les plus exigeantes. La plate-forme EPIQ Elite offre des solutions d’échographie dédiées, avec des outils cliniquement adaptés pour améliorer la fiabilité du diagnostic.
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Élastographie et Auto ElastQ
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Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
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Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
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AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.
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Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire
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FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
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Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.
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Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.
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Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
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Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
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Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.
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AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
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Auto Measure
Auto Measure
Auto Measure
Auto Measure
Koios
Koios
Koios
Koios
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
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Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
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Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
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Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.
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La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.
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Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.
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Élastographie et Auto ElastQ
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Élastographie et Auto ElastQ
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Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
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AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.
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Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire
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FlexVue avec Orthogonal View
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FlexVue avec Orthogonal View
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Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.
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Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.
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Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
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Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
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Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.
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AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
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Auto Measure
Auto Measure
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Koios
Koios
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Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
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Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.
|Largeur
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