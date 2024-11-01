Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.