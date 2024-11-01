Termes recherchés

EPIQ Elite

Une nouvelle catégorie d’échographie Premium est arrivée

Trouver des produits similaires

L’échographe Philips EPIQ Elite est conçu pour un niveau de performances cliniques élevé, un processus de travail et des outils d’intelligence avancés pour répondre aux défis des pratiques actuelles les plus exigeantes. La plate-forme EPIQ Elite offre des solutions d’échographie dédiées, avec des outils cliniquement adaptés pour améliorer la fiabilité du diagnostic.

Contactez nous
Caractéristiques
Élastographie et Auto ElastQ
Élastographie et Auto ElastQ

Élastographie et Auto ElastQ

La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.

Élastographie et Auto ElastQ

Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.

Élastographie et Auto ElastQ

La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Pour en savoir plus
Élastographie et Auto ElastQ
Élastographie et Auto ElastQ

Élastographie et Auto ElastQ

La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Pour en savoir plus
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
Pour en savoir plus
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Pour en savoir plus
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Super Résolution MVI et temps d’arrivée
Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Pour en savoir plus
Super Résolution MVI et temps d’arrivée
Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Flow Viewer
Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Pour en savoir plus
Flow Viewer
Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View

FlexVue avec Orthogonal View

Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.

FlexVue avec Orthogonal View

FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.

FlexVue avec Orthogonal View

Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Pour en savoir plus
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View

FlexVue avec Orthogonal View

Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
MFI HD
Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Pour en savoir plus
MFI HD
Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Pour en savoir plus
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Pour en savoir plus
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Pour en savoir plus
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Auto Doppler
Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Pour en savoir plus
Auto Doppler
Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
Pour en savoir plus
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
Auto Measure
Auto Measure

Auto Measure

Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.

Auto Measure

Auto Measure
Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.

Auto Measure

Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Pour en savoir plus
Auto Measure
Auto Measure

Auto Measure

Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Koios
Koios

Koios

Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.

Koios

Koios
Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.

Koios

Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.
Pour en savoir plus
Koios
Koios

Koios

Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Pour en savoir plus
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.
Pour en savoir plus
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.
Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Pour en savoir plus
Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Service
La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Pour en savoir plus
Service
La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formations
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Pour en savoir plus
Formations
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
  • Élastographie et Auto ElastQ
  • Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
  • AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
  • Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Voir toutes les caractéristiques
Élastographie et Auto ElastQ
Élastographie et Auto ElastQ

Élastographie et Auto ElastQ

La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.

Élastographie et Auto ElastQ

Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.

Élastographie et Auto ElastQ

La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Pour en savoir plus
Élastographie et Auto ElastQ
Élastographie et Auto ElastQ

Élastographie et Auto ElastQ

La plate-forme EPIQ Elite prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Pour en savoir plus
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)

L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
Pour en savoir plus
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain

Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Pour en savoir plus
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Super Résolution MVI et temps d’arrivée
Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Pour en savoir plus
Super Résolution MVI et temps d’arrivée
Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

Améliore la résolution de plus de 200%*et augmente la visibilité des motifs de remplissage wash-in.

L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Flow Viewer
Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Pour en savoir plus
Flow Viewer
Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

Définit la vascularisation avec un aspect 3D en utilisant à la fois la vitesse et la puissance du signal Doppler pour représenter avec précision la topographie du flux vasculaire

La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View

FlexVue avec Orthogonal View

Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.

FlexVue avec Orthogonal View

FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.

FlexVue avec Orthogonal View

Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Pour en savoir plus
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View

FlexVue avec Orthogonal View

Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
MFI HD
Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Pour en savoir plus
MFI HD
Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Offre une sensibilité et une résolution deux fois supérieures à la technologie MFI pour l’évaluation du débit sanguin.

Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Pour en savoir plus
Fonction AutoSCAN nouvelle génération
Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

Améliore l’uniformité de l’image et réduit jusqu’à 54% le nombre de pressions sur les boutons grâce à la fonction d’optimisation pixel par pixel en temps réel.

La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Pour en savoir plus
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération

XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Pour en savoir plus
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Technologie de sonde PureWave et xMatrix

Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Auto Doppler
Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Pour en savoir plus
Auto Doppler
Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Il s'ajuste automatiquement pour obtenir une sensibilité et une résolution optimales du flux, réduisant de 10 à 3 le nombre d'étapes et diminuant de 68 % en moyenne le nombre de pressions répétitives sur les boutons.

Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
Pour en savoir plus
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle

L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
Auto Measure
Auto Measure

Auto Measure

Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.

Auto Measure

Auto Measure
Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.

Auto Measure

Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Pour en savoir plus
Auto Measure
Auto Measure

Auto Measure

Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Koios
Koios

Koios

Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.

Koios

Koios
Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.

Koios

Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.
Pour en savoir plus
Koios
Koios

Koios

Comme un deuxième avis en quelques secondes. Renforcez la confiance dans vos diagnostics grâce à l’aide à la décision clinique basée sur l’IA. En seulement trois étapes simples, vous pouvez associer la qualité de l’imagerie échographique de Philips au logiciel d’échographie intelligent de Koios pour classifier de manière fiable les lésions mammaires et fournir une évaluation des risques de cancer du sein.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Pour en savoir plus
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser

Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.
Pour en savoir plus
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité

Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée. Grâce à la fonction Auto Cine, les utilisateurs ont réduit de 32,7 % le nombre de pressions sur les boutons nécessaires pour sélectionner la meilleure image en imagerie abdominale.
Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Pour en savoir plus
Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
Service
La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Pour en savoir plus
Service
La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formations
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Pour en savoir plus
Formations
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Voir la vidéo

Fiche technique

Caractéristiques communes
Caractéristiques communes
Largeur
  • 60,6 cm
Hauteur
  • 146-171,5 cm
Profondeur
  • 109,2 cm
Poids
  • 104,3 kg sans périphériques
Caractéristiques communes
Caractéristiques communes
Largeur
  • 60,6 cm
Hauteur
  • 146-171,5 cm
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques communes
Caractéristiques communes
Largeur
  • 60,6 cm
Hauteur
  • 146-171,5 cm
Profondeur
  • 109,2 cm
Poids
  • 104,3 kg sans périphériques
  • *Par rapport aux capacités d’imagerie microvasculaire précédentes.
  • ** Basé sur un échantillon de 20 utilisateurs.
  • Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI CE2797. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Septembre 2024.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler