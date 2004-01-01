Termes recherchés

Capsule Chart Xpress

Solution intelligente pour consigner les paramètres vitaux

Trouver des produits similaires

Capsule Chart Xpress est une solution flexible et économique qui permet de réduire considérablement le temps, la complexité et les risques d’erreurs liés à la consignation manuelle des paramètres vitaux dans les services de soins non intensifs. Elle transforme les moniteurs de contrôle ponctuels existants en solutions connectées capables de collecter, valider et transmettre périodiquement les paramètres vitaux du chevet du patient vers le DPI. Avec Chart Xpress, la consignation des paramètres vitaux s’effectue en quelques secondes, permettant aux équipes de soins de passer davantage de temps auprès des patients.

Contactez nous
Caractéristiques
Favorise la réduction des coûts

Favorise la réduction des coûts

Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.

Favorise la réduction des coûts

Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.

Favorise la réduction des coûts

Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.
Peut améliorer la précision et la rapidité des données

Peut améliorer la précision et la rapidité des données

En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.

Peut améliorer la précision et la rapidité des données

En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.

Peut améliorer la précision et la rapidité des données

En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.
Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Chart Xpress peut vous aider à réduire le temps consacré à la consignation tout en simplifiant le processus clinique. En permettant la revue et la validation des données au chevet du patient pour davantage d’efficacité, Chart Xpress peut être configuré pour s’adapter à la majorité des processus cliniques.

Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Chart Xpress peut vous aider à réduire le temps consacré à la consignation tout en simplifiant le processus clinique. En permettant la revue et la validation des données au chevet du patient pour davantage d’efficacité, Chart Xpress peut être configuré pour s’adapter à la majorité des processus cliniques.

Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Chart Xpress peut vous aider à réduire le temps consacré à la consignation tout en simplifiant le processus clinique. En permettant la revue et la validation des données au chevet du patient pour davantage d’efficacité, Chart Xpress peut être configuré pour s’adapter à la majorité des processus cliniques.
  • Favorise la réduction des coûts
  • Peut améliorer la précision et la rapidité des données
  • Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients
Voir toutes les caractéristiques
Favorise la réduction des coûts

Favorise la réduction des coûts

Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.

Favorise la réduction des coûts

Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.

Favorise la réduction des coûts

Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.
Peut améliorer la précision et la rapidité des données

Peut améliorer la précision et la rapidité des données

En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.

Peut améliorer la précision et la rapidité des données

En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.

Peut améliorer la précision et la rapidité des données

En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.
Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Chart Xpress peut vous aider à réduire le temps consacré à la consignation tout en simplifiant le processus clinique. En permettant la revue et la validation des données au chevet du patient pour davantage d’efficacité, Chart Xpress peut être configuré pour s’adapter à la majorité des processus cliniques.

Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Chart Xpress peut vous aider à réduire le temps consacré à la consignation tout en simplifiant le processus clinique. En permettant la revue et la validation des données au chevet du patient pour davantage d’efficacité, Chart Xpress peut être configuré pour s’adapter à la majorité des processus cliniques.

Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients

Chart Xpress peut vous aider à réduire le temps consacré à la consignation tout en simplifiant le processus clinique. En permettant la revue et la validation des données au chevet du patient pour davantage d’efficacité, Chart Xpress peut être configuré pour s’adapter à la majorité des processus cliniques.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler