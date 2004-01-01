Capsule Chart Xpress est une solution flexible et économique qui permet de réduire considérablement le temps, la complexité et les risques d’erreurs liés à la consignation manuelle des paramètres vitaux dans les services de soins non intensifs. Elle transforme les moniteurs de contrôle ponctuels existants en solutions connectées capables de collecter, valider et transmettre périodiquement les paramètres vitaux du chevet du patient vers le DPI. Avec Chart Xpress, la consignation des paramètres vitaux s’effectue en quelques secondes, permettant aux équipes de soins de passer davantage de temps auprès des patients.
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Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.
Favorise la réduction des coûts
Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.
Favorise la réduction des coûts
Capsule Chart Xpress ajoute des fonctions de connectivité et de documentation aux moniteurs de contrôle ponctuel et s’appuie sur l’infrastructure Capsule existante ainsi que sur les outils de gestion à distance. Grâce à notre architecture modulaire, Chart Xpress peut être mis à niveau vers le système de monitorage patient Vitals Plus.
Peut améliorer la précision et la rapidité des données
Peut améliorer la précision et la rapidité des données
En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.
Peut améliorer la précision et la rapidité des données
En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.
Peut améliorer la précision et la rapidité des données
En collectant et en documentant les paramètres vitaux avant que le clinicien ne quitte le chevet du patient, Chart Xpress contribue à éliminer les erreurs liées à la consignation manuelle, afin d’améliorer la précision des données. Un système optionnel de score d’alerte précoce (scoring EWS) permet de favoriser une intervention en temps opportun.
Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients
Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients
Chart Xpress peut vous aider à réduire le temps consacré à la consignation tout en simplifiant le processus clinique. En permettant la revue et la validation des données au chevet du patient pour davantage d’efficacité, Chart Xpress peut être configuré pour s’adapter à la majorité des processus cliniques.
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Favorise la réduction des coûts
Peut améliorer la précision et la rapidité des données
Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients
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Peut améliorer la précision et la rapidité des données
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Libère davantage de temps pour la prise en charge directe des patients
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Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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