Avec un seul pont réseau et jusqu’à huit ports série dans un format compact, le concentrateur Philips Capsule Axon offre une connectivité fiable aux appareils médicaux dans les espaces accueillant un grand nombre de lits, notamment en unités de soins intensifs, en salle de réveil et en unité de soins intensifs néonataux. Le système Axon transmet les données des appareils au serveur Capsule via le réseau hospitalier standard, où elles peuvent être intégrées à d’autres solutions intelligentes pour optimiser les processus de travail et soutenir la prise de décision clinique.
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