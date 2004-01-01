Philips Capsule Neuron 3

Neuron 3 est un concentrateur de connectivité de la gamme Philips Capsule dédiée à l’intégration des appareils médicaux. Il collecte les données provenant des appareils médicaux connectés et les transmet au logiciel de gestion des données Philips Capsule MDIP (Medical Device Information Platform). Le Neuron 3 a été conçu pour une intégration sécurisée dans tous les environnements de soins. Il est disponible en plusieurs modules et prend en charge les interfaces USB, série et réseau. Tous les modules Neuron 3 sont préchargés avec un logiciel adapté au processus clinique et à l’unité de soins, incluant Vitals Stream pour la surveillance continue en soins intensifs et Chart Xpress pour le transfert périodique de données dans les services de médecine générale.

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