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3D NerveVIEW

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3D NerveVIEW améliore la visualisation du plexus brachial et lombaire en offrant des acquisitions pondérées en T2 TSE de haute résolution avec un signal intra-lumière résiduel réduit des veines¹. De plus, la méthode d’imagerie isotrope 3D permet de reformater n'importe quel plan (y compris oblique) sans perte de résolution, en réduisant la durée d’acquisition et en améliorant les évaluations du plexus nerveux rachidien.

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  • ¹En utilisant la pré-impulsions MSDE sang noir avec STIR/SPAIR, par rapport à notre séquence STIR/SPAIR sans pré-impulsion MSDE

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