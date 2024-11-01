Améliorez vos performances grâce à la pureté et la rapidité numérique*. Le système Ingenia 1.5T offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
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Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
dStream
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dStream
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iPatient || Améliorer la prise en charge e
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
iPatient
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iPatient
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IntelliSpace Portal || Augmenter le retour sur invest
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
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Solutions diagnostiques de pointe || Optimiser les performances cli
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Grande qualité d’image**
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Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
EasyExpand || Optimiser les performances cli
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
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Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
dStream || Optimiser les performances cli
iPatient || Améliorer la prise en charge e
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Solution IRM de pointe
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Fiche technique
Système d’aimant Xtend
Système d’aimant Xtend
Poids de l’aimant
3060
kg
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Champ d’acquisition maximal
55
cm
Homogénéité type à 45 cm DSV
≤ 1,1
ppm
Technologie HeliumSave (système sans évaporation)
Oui
Aimant Xtend
Aimant Xtend
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Poids de l’aimant
3060
kg
Champ d’acquisition maximal
55
cm
Homogénéité type à 55 x 55 x 50 cm
≤ 5
ppm
Homogénéité type à 45 cm DSV -
≤ 1,1
ppm
Technologie HeliumSave (système sans évaporation)
Oui
Taux d’évaporation des cryogènes
0 l/h**
Système de gradients Xtend
Système de gradients Xtend
Amplitude max. pour chaque axe
45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
200 T/m/s
Gradients Omega HP
Gradients Omega HP
Amplitude max. pour chaque axe
45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
200 T/m/s
Émission RF
Émission RF
Émission RF parallèle
Oui
Puissance de sortie
18 KW
Nombre d’amplificateurs RF indépendants
1
Paramètres de résolution
Paramètres de résolution
Matrice d’acquisition max.
1024 (2048 optionnel)
Résolution longitudinale max.
5
µm
Nombre de coupes max.
1024
Paramètres de résolution
Paramètres de résolution
Matrice d’acquisition maximale
1024 (2048 en option)
Résolution longitudinale max.
5
µm
Nombre max. de coupes
1024
Environnement patient
Environnement patient
Ouverture patient
70
cm
Évasement aux deux extrémités
Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
95
cm
Poids maximal supporté
250 kg
Système de transport patient (en option)
FlexTrak
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Environnement patient
Environnement patient
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Évasement aux deux extrémités
Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
95
cm
Poids maximal supporté
250 kg
Système de transport patient (en option)
FlexTrak Mammo
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antennes FlexCoverage antérieures (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antenne FlexCoverage antérieure (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Aménagement du site
Aménagement du site
Poids total du portique installé
≤ 4600
kg
Surface minimale requise pour l’installation
27
m²
Solution d’assistance efficace iPatient
Solution d’assistance efficace iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Solution d’assistance iPatient
Solution d’assistance iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Réception RF dStream
Réception RF dStream
Nombre de canaux de réception indépendants
Indépendant des canaux
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Chaîne de signal numérique entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Chaîne de signal numérique entre le connecteur et l’aimant
Chaîne de signal numérique entre l’aimant et le système de reconstruction
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne
Type de signal entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Environnement patient
Environnement patient
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Évasement aux deux extrémités
Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
95
cm
Poids maximal supporté
250 kg
Système de transport patient (en option)
FlexTrak Mammo
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antennes FlexCoverage antérieures (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antenne FlexCoverage antérieure (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Aménagement du site
Aménagement du site
Poids total du portique installé
≤ 4600
kg
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Solution d’assistance efficace iPatient
Solution d’assistance efficace iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Solution d’assistance iPatient
Solution d’assistance iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Réception RF dStream
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Nombre de canaux de réception indépendants
Indépendant des canaux
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Chaîne de signal numérique entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Chaîne de signal numérique entre le connecteur et l’aimant
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Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne
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Les scanners IRM Ingenia1.5 T et Ingenia3Tsont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE
Le scanner IRM IngeniaMR-RT est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie. Les acteseffectués avec le scanner IRM IngeniaMR-RT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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