Le système Ingenia 3.0T, à la pointe de l’excellence clinique, offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
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Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.*
dStream
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iPatient || Améliorer la prise en charge e
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
iPatient
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IntelliSpace Portal || Augmenter le retour sur invest
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
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Solutions diagnostiques de pointe || Optimiser les performances cli
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Grande qualité d’image**
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Grande qualité d’image**
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EasyExpand || Optimiser les performances cli
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Solution IRM de pointe
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Les scanners IRM Ingenia1.5 T et Ingenia3T sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE
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