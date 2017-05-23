L’approche intelligente de l’IRM 100 % numérique – Les propriétaires de systèmes Ingenia bénéficient d’une qualité d’image supérieure, de capacités cliniques avancées et de processus de travail efficaces grâce à l’architecture IRM 100 % numérique dStream. Une mise à niveau de Smartpath vers dStream permet de bénéficier de tous les avantages de dStream sans avoir à installer un tout nouveau système.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
SmartPath
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
SmartPath
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
dStream
dStream
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
dStream
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
dStream
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
iPatient
Imagerie personnalisée et axée sur le patient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Imagerie personnalisée et axée sur le patient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Imagerie personnalisée et axée sur le patient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Premium IQ⁶
Premium IQ⁶
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
Premium IQ⁶
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
Premium IQ⁶
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
ScanWise Implant
ScanWise Implant
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
ScanWise Implant
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
ScanWise Implant
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
SmartPath
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
SmartPath
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.
dStream
dStream
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
dStream
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
dStream
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.
iPatient
Imagerie personnalisée et axée sur le patient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Imagerie personnalisée et axée sur le patient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Imagerie personnalisée et axée sur le patient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Premium IQ⁶
Premium IQ⁶
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
Premium IQ⁶
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
Premium IQ⁶
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDixon and Multivane XD compared to Achieva with SENSE, dixon and propeller. Maximize critical diagnostic information within the available timeslot.
ScanWise Implant
ScanWise Implant
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
ScanWise Implant
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
ScanWise Implant
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
ScanWise Implant allows you to confidently offer MR imaging to a growing and potentially underserved subset of the patient population, enhancing your reputation and encouraging referrals.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
<sup>6.</sup> La grande qualité d’image est définie comme un rapport signal-bruit et une rapidité améliorés, et une meilleure imagerie échographique sans graisse et sans mouvement sur dStream avec dS SENSE, mDIXON et MultiVane XD par rapport à Achieva avec SENSE, Dixon et Propeller
Les IRM Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec les IRM Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mai 2024
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.