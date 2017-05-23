SmartPath

Le programme SmartPath vers dStream est un moyen économique d’accéder à l’IRM 100 % numérique et de prolonger la durée de vue du système. Vous bénéficiez ainsi d’un dispositif comme neuf à un coût considérablement plus bas que si vous en achetiez un nouveau. Il n’est pas nécessaire de concevoir une nouvelle salle d’IRM. L’aimant peut rester dans la salle d’examen pendant la durée des travaux, afin de limiter les perturbations dans votre établissement.