4D TRANCE est une technique à résolution dans le temps pour angiographie sans produit de contraste, qui assure le confort du patient et vous permet d’évaluer la perméabilité de l’anatomie vasculaire du cerveau en utilisant un produit de contraste endogène. 4D-TRANCE offre une haute résolution temporelle, jusqu’à 16 ms et une visualisation MIP de plusieurs phases.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.