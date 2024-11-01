mDIXON XD MultiStation réalise une angiographie IRM périphérique avec contraste des vaisseaux en arrière-plan en 1 seul passage¹. Vous effectuez des acquisitions d’angiographie IRM sans masque de soustraction, ce qui supprime les artefacts survenant en cas de mauvais alignement causé par 1 mouvement du patient, entre 1 pré-acquisition et 1 post-acquisition de contraste. Profitez d’une angiographie IRM périphérique rapide et solide.
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