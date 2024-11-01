Termes recherchés

mDIXON XD MultiStation

Application clinique RM

Trouver des produits similaires

mDIXON XD MultiStation réalise une angiographie IRM périphérique avec contraste des vaisseaux en arrière-plan en 1 seul passage¹. Vous effectuez des acquisitions d’angiographie IRM sans masque de soustraction, ce qui supprime les artefacts survenant en cas de mauvais alignement causé par 1 mouvement du patient, entre 1 pré-acquisition et 1 post-acquisition de contraste. Profitez d’une angiographie IRM périphérique rapide et solide.

Contactez nous
  • ¹ Opposée à la technologie ARM standard reposant sur la soustraction d’une pré-acquisition ou post-acquisition de contraste

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler