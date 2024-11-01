SWIp possède une grde sensibilité pour améliorer le contraste du sang désoxygéné ou les dépôts de calcium. Lorsqu’il est associé à d’autres infor. cliniques, il aide à diagnostiquer plusieurs pathologies neurologiques. SWIp offre une imagerie du cerveau pondérée avec susceptibilité 3D haute résolution qui s’intègre facilement à vos pratiques courantes.
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