Engagement des patients optimisé

L’application mobile pour l’apnée du sommeil Philips DreamMapper avec connectivité Bluetooth améliorée permet aux patients de consulter leurs propres données de sommeil nocturne pour les aider à rester motivés et à suivre leur traitement, dont l’ajustement de leur masque et leurs heures de traitement. Les patients utilisant DreamMapper avaient un taux de réussite relatif à l’adhérence au traitement du sommeil supérieur de 283 %.³