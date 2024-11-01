Combiné au harnais DreamWear, le coussin narinaire en silicone DreamWear présente une conception ergonomique qui assure stabilité et étanchéité pendant le sommeil. L’administration d’air se faisant au sommet de la tête, les patients peuvent changer librement de position durant leur sommeil¹.
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¹Analyse après 30 jours d’utilisation en juillet/août 2020. Essai sur les préférences en matière de coussins narinaires (n = 131). Les masques prescrits incluent les modèles suivants : ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx, F&P Brevida, coussins narinaires en gel Philips DreamWear, Nuance/Pro.
²RedDot Award, 2016, 2018 (red-dot.org) et iF Product Design Award, 2016, 2018 (ifdesign.com)
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