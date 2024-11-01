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Philips Respironics DreamWear Silicone Cushion

Coussin narinaire en silicone

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Combiné au harnais DreamWear, le coussin narinaire en silicone DreamWear présente une conception ergonomique qui assure stabilité et étanchéité pendant le sommeil. L’administration d’air se faisant au sommet de la tête, les patients peuvent changer librement de position durant leur sommeil¹.

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Caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

DreamWear s’est vu décerner deux prix Red Dot et IF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

DreamWear s’est vu décerner deux prix Red Dot et IF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

DreamWear s’est vu décerner deux prix Red Dot et IF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Les masques DreamWear permettent de bouger librement pendant le sommeil et, grâce à eux, les utilisateurs ont ressenti qu’ils pouvaient réellement changer de position pendant leur sommeil¹.

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Les masques DreamWear permettent de bouger librement pendant le sommeil et, grâce à eux, les utilisateurs ont ressenti qu’ils pouvaient réellement changer de position pendant leur sommeil¹.

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Les masques DreamWear permettent de bouger librement pendant le sommeil et, grâce à eux, les utilisateurs ont ressenti qu’ils pouvaient réellement changer de position pendant leur sommeil¹.
  • Administration d’air par le sommet de la tête
  • Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹
  • Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.
  • Permet de bouger librement pendant le sommeil¹
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Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

DreamWear s’est vu décerner deux prix Red Dot et IF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

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Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit¹

DreamWear s’est vu décerner deux prix Red Dot et IF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

Conception ergonomique offrant stabilité et étanchéité pendant le sommeil.

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

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Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Les masques DreamWear permettent de bouger librement pendant le sommeil et, grâce à eux, les utilisateurs ont ressenti qu’ils pouvaient réellement changer de position pendant leur sommeil¹.

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Les masques DreamWear permettent de bouger librement pendant le sommeil et, grâce à eux, les utilisateurs ont ressenti qu’ils pouvaient réellement changer de position pendant leur sommeil¹.

Permet de bouger librement pendant le sommeil¹

Les masques DreamWear permettent de bouger librement pendant le sommeil et, grâce à eux, les utilisateurs ont ressenti qu’ils pouvaient réellement changer de position pendant leur sommeil¹.
  • ¹Analyse après 30 jours d’utilisation en juillet/août 2020. Essai sur les préférences en matière de coussins narinaires (n = 131). Les masques prescrits incluent les modèles suivants : ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx, F&P Brevida, coussins narinaires en gel Philips DreamWear, Nuance/Pro.
  • ²RedDot Award, 2016, 2018 (red-dot.org) et iF Product Design Award, 2016, 2018 (ifdesign.com)

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