Conçu pour relever les défis uniques de prise en charge dans votre salle d’examen IRM, le système MR Patient Care Portal 5000 offre des fonctionnalités de surveillance à distance, de gestion des patients, de sécurité des produits et des systèmes informatiques ainsi qu’une connexion au SIH. Il met également en avant FirstSight – un concept exclusif qui intègre des principes de perception visuelle et des outils de décision avancés dans les interfaces utilisateur du Philips MR Patient Care afin de vous familiariser plus rapidement, d’offrir plus de clarté ainsi qu’une technologie intelligente.
Un tiers des violations de données dans le secteur des soins de santé se produisent au sein des hôpitaux. Philips est là pour vous aider. Le MR Patient Care Portal 5000 est conçu avec un niveau d’expertise et d’expérience en matière de cybersécurité similaire à celui des outils qui aident les hôpitaux du monde entier à réduire les risques dans l’ensemble de leurs écosystèmes informatiques. Outre la réputation d’Expression en matière de connectivité simplifiée avec les systèmes de DPI, le système intègre des fonctionnalités améliorées pour contrôler l’accès, assurer la confidentialité et justifier la conformité.
Se sentir en sécurité dès le départ
Ensemble, nous avançons
Avec l’évolution constante des modèles de soins de santé d’aujourd’hui, il est plus important que jamais de savoir que la solution MR Patient Care vous permet de rester à la pointe de la technologie. Depuis plus de 30 ans, nous mettons tout en oeuvre pour améliorer la prise en charge de vos patients, du développement du premier moniteur patient IRM à l’amélioration de la prise en charge des patients IRM dans l’ensemble des services.
Sur mesure et intemporel
Quelle que soit votre situation, profitez de la nouvelle conception modulaire qui permet de mettre à niveau facilement et à moindre coût le matériel et le logiciel du MR Patient Care Portal 5000, et ce, au fur et à mesure de l’évolution de vos besoins cliniques et de vos besoins en matière de flux de données.
Ne croire que ce que l’on voit
Avec l’aspect et la convivialité des appareils intelligents d’aujourd’hui, le MR Patient Care Portal 5000 avec FirstSight introduit une familiarité simple dans votre salle d’IRM, en intégrant des principes de perception visuelle et des outils de prise de décision avancés dans l’interface utilisateur Philips MR Patient Care. Le caractère intelligent de FirstSight permet de mettre l’accent sur le contenu le plus pertinent pendant les épisodes de soins, ce qui vous permet de prendre des décisions cliniques éclairées et en toute confiance.
Ensemble, nous avançons
Avec l’évolution constante des modèles de soins de santé d’aujourd’hui, il est plus important que jamais de savoir que la solution MR Patient Care vous permet de rester à la pointe de la technologie. Depuis plus de 30 ans, nous mettons tout en oeuvre pour améliorer la prise en charge de vos patients, du développement du premier moniteur patient IRM à l’amélioration de la prise en charge des patients IRM dans l’ensemble des services.
Sur mesure et intemporel
Quelle que soit votre situation, profitez de la nouvelle conception modulaire qui permet de mettre à niveau facilement et à moindre coût le matériel et le logiciel du MR Patient Care Portal 5000, et ce, au fur et à mesure de l’évolution de vos besoins cliniques et de vos besoins en matière de flux de données.
Ne croire que ce que l’on voit
Avec l’aspect et la convivialité des appareils intelligents d’aujourd’hui, le MR Patient Care Portal 5000 avec FirstSight introduit une familiarité simple dans votre salle d’IRM, en intégrant des principes de perception visuelle et des outils de prise de décision avancés dans l’interface utilisateur Philips MR Patient Care. Le caractère intelligent de FirstSight permet de mettre l’accent sur le contenu le plus pertinent pendant les épisodes de soins, ce qui vous permet de prendre des décisions cliniques éclairées et en toute confiance.
1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
