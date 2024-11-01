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Surveillance comparable à celle des moniteurs de chevet conventionnels
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Dans un monde parfait, il n’y aurait aucune différence entre les moniteurs amagnétiques de paramètres vitaux et les moniteurs de chevet. Le système Expression MR400 fait un grand pas vers cet idéal avec une surveillance des paramètres comparable à celle des moniteurs de chevet (SpO2, PI, PNI et CO2), un système d’indications d’alarmes qui redéfinit la prévention, un grand écran LCD de 15,6” (39,6 cm) reprenant l’interface des moniteurs de chevet avec laquelle le personnel soignant est familier et l’association exclusive d’améliorations ECG, des mesures prises sur le patient à l’affichage de la courbe.
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Une expérience IRM optimisée
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Le moniteur Expression MR400 vous offre des protocoles d’examens flexibles, une grande liberté de mouvement ainsi qu’une technologie intelligente. Surveillez vos patients tout en optimisant les protocoles jusqu’à 4 W/kg et 7,2 µT B1rms. Améliorez la prise en charge et créez un environnement de travail confortable en réduisant les contraintes liées au positionnement du moniteur par rapport au patient et à l’aimant.
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Plus de possibilités pour une meilleure prise en charge
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Le système Expression MR400 peut vous proposer des examens IRM permettant potentiellement à vos patients de rentrer plus rapidement chez eux. Il vous offre une surveillance de qualité des agents anesthésiques et de la température centrale, une architecture cardiaque avancée avec un signal ECG amélioré et une synchronisation (gating) sans fil, ainsi qu’une plus grande flexibilité de positionnement lors des examens IRM fonctionnels.
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Plus de possibilités pour une meilleure prise en charge
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Le moniteur Expression MR400 vous offre des protocoles d’examens flexibles, une grande liberté de mouvement ainsi qu’une technologie intelligente. Surveillez vos patients tout en optimisant les protocoles jusqu’à 4 W/kg et 7,2 µT B1rms. Améliorez la prise en charge et créez un environnement de travail confortable en réduisant les contraintes liées au positionnement du moniteur par rapport au patient et à l’aimant.
Une expérience IRM optimisée
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Plus de possibilités pour une meilleure prise en charge
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Le moniteur MX400 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Il est destiné au monitorage des patients. Les actes effectués avec le MX400 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Juin 2018
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