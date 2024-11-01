Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Plus de flexibilité et performances optimales
Les moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux Expression sont spécifiquement conçus pour une utilisation dans les environnements d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Grâce à une technologie conçue pour une fonctionnement optimal en milieu IRM, les moniteurs Expressions offrent une plus grande flexibilité aux manipulateurs radio ainsi qu’une performance comparable à celle d’un moniteur de chevet.
En savoir plus sur nos systèmes de monitorage patient compatibles IRM.
Expression MR200
Expression MR200
Expression MR400
Expression MR400
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Écran
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Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)
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Grand écran LED de 15” (39 cm)
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Compatibilité IRM
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1 500 Gauss
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5 000 Gauss
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Paramètres
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ECG sans fil
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ECG sans fil
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Spécifications complémentaires
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ECG 2.0 sans fil
ECG 2.0 sans fil
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ECG 3.0 sans fil
ECG 3.0 sans fil
Expression IP5
Expression IP5
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Écran
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Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm) Écran tactile
Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)
Écran tactile
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Caractéristiques spécifiques
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Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression
Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
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Composants en option
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Imprimante thermique
Expression MR200
Expression MR200
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Écran
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Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)
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Compatibilité IRM
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1 500 Gauss
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Paramètres
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ECG sans fil
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Spécifications complémentaires
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ECG 2.0 sans fil
ECG 2.0 sans fil
Expression MR400
Expression MR400
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Écran
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Grand écran LED de 15” (39 cm)
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Compatibilité IRM
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5 000 Gauss
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Paramètres
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ECG sans fil
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Spécifications complémentaires
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ECG 3.0 sans fil
ECG 3.0 sans fil
Expression IP5
Expression IP5
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Écran
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Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm) Écran tactile
Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)
Écran tactile
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Caractéristiques spécifiques
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Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression
Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
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Composants en option
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Imprimante thermique
Le moniteur amagnétique MR200 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2018 Le moniteur amagnétique MR400 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2018 La console de prise en main à distance Expression IP5 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Aout 2019
Le moniteur amagnétique MR200 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2018
Le moniteur amagnétique MR400 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2018
La console de prise en main à distance Expression IP5 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Aout 2019
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