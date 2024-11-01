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Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux

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Plus de flexibilité et performances optimales

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Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux


Les moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux Expression sont spécifiquement conçus pour une utilisation dans les environnements d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Grâce à une technologie conçue pour une fonctionnement optimal en milieu IRM, les moniteurs Expressions offrent une plus grande flexibilité aux manipulateurs radio ainsi qu’une performance comparable à celle d’un moniteur de chevet.


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Moniteurs amagnétiques Expression

un équipement médical avec un écran

Expression MR200
 

Voir le produit

un équipement médical avec un moniteur

Expression MR400
 

Voir le produit

Écran

Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)

Grand écran LED de 15” (39 cm)
Écran tactile

Compatibilité IRM

1 500 Gauss
DAS de 4 W/kg
3T

5 000 Gauss
7,2 µT B1rms
DAS de 4 W/kg
3T

Paramètres

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2
PI
Température
Agents

Spécifications complémentaires

ECG 2.0 sans fil
Paramètres de chevet de base
Système d’alarme avancé

  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)

ECG 3.0 sans fil
Paramètres de chevet avancés
Indications d’alarme
Système d’alarme avancé

  • Multipriorité (alarmes techniques et cliniques)
  • Bradycardie extrême
  • Tachycardie extrême
  • Apnée
  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)
Valeurs MAC

Portail d’information/Affichage de la salle de contrôle

ip5 patient monitor

Expression IP5
 

Voir le produit

Écran

Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)

Écran tactile

Caractéristiques spécifiques

Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression

Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Gestion des dossiers pour plus d’efficacité et de simplicité d’utilisation en milieu hospitalier
Sortie de données HL7 et RS232
Connectivité avec Philips IntelliBridge Enterprise

Composants en option

Imprimante thermique
Lecteur de code-barres sans fil
Clavier et souris sans fil
Antenne flexible de la salle de contrôle
Support pour surface plane
Bras de support mural (avec bras d’extension pour imprimante thermique, en option)

un équipement médical avec un écran

Expression MR200
 

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Écran

Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)

Compatibilité IRM

1 500 Gauss
DAS de 4 W/kg
3T

Paramètres

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2

Spécifications complémentaires

ECG 2.0 sans fil
Paramètres de chevet de base
Système d’alarme avancé

  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)
un équipement médical avec un moniteur

Expression MR400
 

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Écran

Grand écran LED de 15” (39 cm)
Écran tactile

Compatibilité IRM

5 000 Gauss
7,2 µT B1rms
DAS de 4 W/kg
3T

Paramètres

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2
PI
Température
Agents

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Paramètres de chevet avancés
Indications d’alarme
Système d’alarme avancé

  • Multipriorité (alarmes techniques et cliniques)
  • Bradycardie extrême
  • Tachycardie extrême
  • Apnée
  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)
Valeurs MAC

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ip5 patient monitor

Expression IP5
 

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Écran

Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)

Écran tactile

Caractéristiques spécifiques

Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression

Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Gestion des dossiers pour plus d’efficacité et de simplicité d’utilisation en milieu hospitalier
Sortie de données HL7 et RS232
Connectivité avec Philips IntelliBridge Enterprise

Composants en option

Imprimante thermique
Lecteur de code-barres sans fil
Clavier et souris sans fil
Antenne flexible de la salle de contrôle
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Bras de support mural (avec bras d’extension pour imprimante thermique, en option)

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Le moniteur amagnétique MR200 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2018

 

Le moniteur amagnétique MR400 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2018

 

La console de prise en main à distance Expression IP5 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié Intertek Semko 0413. Il est destiné à la surveillance des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Aout 2019

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