Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits

Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.