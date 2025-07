Un environnement commun pour plus d’efficacité

Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].