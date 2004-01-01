Interface tactile simplifiée et automatisation pour un guidage intégré pas à pas

L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.