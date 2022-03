Innovation et technologie

Orienter l'adoption des nouvelles technologies et la stratégie de gestion des données



Pour stimuler l'innovation dans le domaine des soins de santé, les organisations doivent s'adapter en permanence aux nouvelles technologies et aux nouvelles tendances du secteur tout en gérant efficacement les données relatives aux patients et aux systèmes.



Nos consultants guident la planification stratégique et l'intégration des technologies, le suivi des actifs et les systèmes de données. Les consultants en analyse fournissent des informations fondées sur les données et des tableaux de bord de performance pour soutenir l'amélioration durable des performances.