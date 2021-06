Si ce voyant est allumé, cela signifie que le récipient à marc de café ou le bac d'égouttement n'est pas placé correctement ou que la trappe est ouverte.

Pour y remédier, replacez le récipient à marc de café et le bac d'égouttement et assurez-vous qu'ils sont dans la bonne position. Retirez le réservoir d'eau et assurez-vous que la trappe est fermée.