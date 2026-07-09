Mon lisseur Philips ne lisse pas mes cheveux

Il est possible que vous ayez pris une mèche de cheveux trop épaisse. Cela peut nuire à la qualité du lissage et vous devrez peut-être répéter l'opération plusieurs fois.

Essayez de prendre une petite mèche de cheveux, de 5 à 6 cm de large maximum, pour lisser vos cheveux en une seule tentative.

Avec le lisseur Philips SenseIQ, essayez également le mode « Rapide » ou choisissez un autre réglage manuel pour un lissage plus rapide.