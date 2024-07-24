Moins d'effort, des taches éliminées plus rapidement

Vous avez des difficultés à préserver votre intérieur des taches, surtout si vous avez des enfants et des animaux de compagnie ? Le détacheur Philips série 3000 élimine instantanément toutes sortes de taches et marques différentes grâce à la formule professionnelle de son détergent.