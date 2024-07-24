Termes recherchés

    • Moins d'effort, des taches éliminées plus rapidement Moins d'effort, des taches éliminées plus rapidement Moins d'effort, des taches éliminées plus rapidement

      Série 3000 Détacheur

      XW3193/11

      Moins d'effort, des taches éliminées plus rapidement

      Vous avez des difficultés à préserver votre intérieur des taches, surtout si vous avez des enfants et des animaux de compagnie ? Le détacheur Philips série 3000 élimine instantanément toutes sortes de taches et marques différentes grâce à la formule professionnelle de son détergent.

      Moins d'effort, des taches éliminées plus rapidement

      Tissus d'ameublement parfaitement nettoyés en moins de passages

      • Nettoie diverses surfaces textiles
      • Élimine les taches, marques et éclaboussures
      • Plus de fraîcheur
      • Prend peu de place dans un placard
      • Brosse large pour nettoyer plus rapidement les grandes zones
      Nettoie diverses surfaces textiles

      Nettoie diverses surfaces textiles

      Canapés, matelas, tapis, moquettes ou sièges de voiture. L'embout 3-en-1 élimine les taches de toutes sortes sur les surfaces textiles.

      Élimine les taches, marques et éclaboussures

      Élimine les taches, marques et éclaboussures

      Laissez les enfants jouer sur le canapé en tout sérénité ! Le moteur puissant élimine efficacement toutes sortes de taches différentes.

      Plus de fraîcheur

      Plus de fraîcheur

      Une formule de détergent professionnelle, un détacheur Philips et une puissance d'aspiration élevée, pour éliminer les taches tenaces et apporter plus de fraîcheur.

      Une brosse large pour nettoyer de plus grandes superficies

      Une brosse large pour nettoyer de plus grandes superficies

      La grande largeur permet de nettoyer 67 %¹ plus rapidement les grandes superficies telles que les moquettes.

      Afficheur pratique

      Afficheur pratique

      L'afficheur LED intuitif vous guide simplement tout au long du processus de nettoyage des taches et vous alerte lorsqu'il est nécessaire de changer de réservoir d'eau ou lorsque la fonction d'arrêt automatique différé est activée.

      Nettoyage automatique

      Nettoyage automatique

      Inutile de nettoyer manuellement le flexible. Il vous suffit de fermer l'embout avec un bouchon et d'appuyer sur le bouton pour rincer les saletés qui s'y trouvent.

      Encombrement réduit

      Encombrement réduit

      Ses 32,5 cm de hauteur lui permettent de tenir facilement dans les espaces de rangement exigus.

      Utilisation prolongée sans déplacement

      Utilisation prolongée sans déplacement

      Grâce à une distance de 6,5 mètres entre la prise et l'embout, vous pouvez nettoyer plus longtemps sans déplacement.

      Nettoie à l'eau propre uniquement

      Nettoie à l'eau propre uniquement

      Grâce à la technologie PowerCyclone Aqua, le nettoyage est réalisé avec l'eau propre additionnée de détergent se trouvant dans l'un des réservoirs, tandis que l'eau sale est recueillie dans un autre réservoir.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Volume sonore (standard)
        81 dB
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50-60 Hz
        Garantie
        2 ans
        Batterie
        Non

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        26,2 cm
        Largeur du produit
        39,7 cm
        Hauteur du produit
        32,3 cm
        Longueur de l'emballage
        29,3 cm
        Largeur de l'emballage
        45,7 cm
        Hauteur de l'emballage
        35,7 cm
        Poids de l'emballage
        7,114 kg
        Poids du produit
        6,628 kg

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        400 W

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      • ¹Par rapport à un embout standard 3-en-1.
