XW3193/11
Moins d'effort, des taches éliminées plus rapidement
Vous avez des difficultés à préserver votre intérieur des taches, surtout si vous avez des enfants et des animaux de compagnie ? Le détacheur Philips série 3000 élimine instantanément toutes sortes de taches et marques différentes grâce à la formule professionnelle de son détergent.Voir tous les avantages
Détacheur
Canapés, matelas, tapis, moquettes ou sièges de voiture. L'embout 3-en-1 élimine les taches de toutes sortes sur les surfaces textiles.
Laissez les enfants jouer sur le canapé en tout sérénité ! Le moteur puissant élimine efficacement toutes sortes de taches différentes.
Une formule de détergent professionnelle, un détacheur Philips et une puissance d'aspiration élevée, pour éliminer les taches tenaces et apporter plus de fraîcheur.
La grande largeur permet de nettoyer 67 %¹ plus rapidement les grandes superficies telles que les moquettes.
L'afficheur LED intuitif vous guide simplement tout au long du processus de nettoyage des taches et vous alerte lorsqu'il est nécessaire de changer de réservoir d'eau ou lorsque la fonction d'arrêt automatique différé est activée.
Inutile de nettoyer manuellement le flexible. Il vous suffit de fermer l'embout avec un bouchon et d'appuyer sur le bouton pour rincer les saletés qui s'y trouvent.
Ses 32,5 cm de hauteur lui permettent de tenir facilement dans les espaces de rangement exigus.
Grâce à une distance de 6,5 mètres entre la prise et l'embout, vous pouvez nettoyer plus longtemps sans déplacement.
Grâce à la technologie PowerCyclone Aqua, le nettoyage est réalisé avec l'eau propre additionnée de détergent se trouvant dans l'un des réservoirs, tandis que l'eau sale est recueillie dans un autre réservoir.
