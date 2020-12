Diaphragme de contrôle de mouvement multicouche, pour un son précis

Les haut-parleurs à contrôle de mouvement multicouche (LMC) sont dotés d'un diaphragme en polymère multicouche encapsulant une couche de gel amortissant. Ces couches forment une barrière flexible qui, avec l'aide du gel, absorbe et atténue les fréquences trop importantes, afin de produire une réponse en fréquence plus plane et régulière. Les hautes fréquences sont ainsi plus équilibrées, naturelles et raffinées.