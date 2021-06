Prévention de la repousse des poils

Philips Lumea pour hommes émet de légères impulsions lumineuses jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée toutes les deux semaines, cette épilation des aisselles, de la zone pubienne, du torse, du ventre, des jambes et du dos vous garantit une peau lisse, jour après jour. Pour un résultat optimal, il est conseillé de raser au préalable les zones à flasher à l'aide de la tondeuse corps incluse jusqu'à ce que vos poils ne repoussent plus.