Suit les contours de votre corps, pour un rasage précis

Le système de précision capture et taille des poils de différentes longueurs, sans nécessiter plusieurs accessoires et sans que les bords tranchants des lames entrent en contact avec la peau. Les lames bidirectionnelles coupent les poils plus longs, qui sont également rasés par la grille pour un résultat plus net. La souplesse du système de précision permet de suivre tous les contours de votre corps pour un résultat qui correspond parfaitement à vos attentes.