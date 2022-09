Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tout est là.

Que vous utilisiez Spotify pour le streaming ou que vous accédiez à des albums haute résolution sur Tidal via l'application Play-Fi, cette enceinte diffuse tout ce dont vous avez besoin. Des playlists de fête dans le salon aux podcasts au bureau, tout ce que vous aimez aura un son plus riche, plus profond et plus clair.