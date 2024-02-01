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Arrêté
TAW6505/10
Un son plus puissant, dans n'importe quelle pièce.
Cette puissante enceinte sans fil diffuse 80 W d'un son riche, soit individuellement, soit intégrée à une installation multiroom. Bénéficiez d'un son stéréo détaillé, d'une synchronisation parfaite et d'un contrôle simple, qu'elle soit connectée à votre téléviseur ou à d'autres enceintes.
Wi-Fi, audio multiroom
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
LED intégrée
Cette enceinte sans fil est compatible DTS Play-Fi. Vous pouvez donc facilement la synchroniser avec d'autres enceintes compatibles Play-Fi pour un son multiroom. Si votre barre de son prend en charge la technologie Play-Fi Surround, vous pouvez même l'intégrer à une véritable configuration de son Surround lors d'une soirée cinéma.
Deux haut-parleurs de graves, deux membranes passives et deux tweeters se combinent pour vous offrir un son immersif avec des basses puissantes et des aigus limpides. Le streaming Wi-Fi vous offre un signal d'excellente qualité et garantit une synchronisation audio parfaite entre les enceintes ou les pièces.
Demandez aux appareils compatibles Alexa, ou à tout appareil équipé de l'Assistant Google, de faire diffuser la musique par l'enceinte. Augmentez le volume pour une fête ou baissez-le tard le soir. Écoutez les actualités et bien plus encore. Tout est entièrement en mode mains libres.
3.3
sur 5
47
Avis
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Pour
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Contre
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Wireless home speaker
Date d'utilisation 2024-01-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Wireless home speaker
Date d'utilisation 2024-01-01
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Pour
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Contre
Leds, gebrek aan equalizer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-12-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-12-08
Sjoerdito
19/05/2023
Nederland
Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify
Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten
Pour
Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-04-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-04-19