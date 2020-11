Jamais sans ma musique.

Une utilisation en toutes circonstances. Ce casque True Wireless résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre une excellente qualité sonore et jusqu'à 24 heures d'autonomie grâce à son boîtier de charge. Si votre conversation téléphonique s'éternise, vous pouvez utiliser un seul écouteur et mettre l'autre à charger.