Pointe effilée : idéale pour les zones difficiles à repasser

Le défroisseur à main Philips série 5000 est doté d'une pointe effilée, conçue pour atteindre les zones les plus difficiles et défroisser tous les plis, volants et ourlets. Vos tenues les plus délicates et détaillées seront prêtes en un clin d'œil, quelles qu'elles soient.