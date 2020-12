Apprenez et identifiez facilement des fonctionnalités supplémentaires

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de détecter et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine. La méthode améliorée d'ajout et de contrôle facilite et accélère la prise en main. Ainsi, plus aucune fonction ne manque !