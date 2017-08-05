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Arrêté

Casque tour d'oreille sport

SHQ3205/10

2.6

| (5) Avis

Pour les activités sportives

Avec leur tour d'oreille réglable, les écouteurs SHQ3205 légers et résistant à la transpiration vous permettent de vous concentrer sur votre tâche, sans perte de motivation. Si ce n'était pas leur son extraordinaire et énergisant, vous ne vous rendriez même pas compte de leur présence.

Voir tous les avantages

Avec tour d'oreille réglable pour un confort optimal

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Orange et gris

Microphone universel réfléchissant

Le microphone réfléchissant sur fil vous garantit une clarté exceptionnelle pour vos appels peu importe l'endroit où vous faites du sport.

Basses puissantes idéales pour la motivation

Basses puissantes idéales pour la motivation

Il n'y a rien de tel qu'une bande-son accrocheuse pour rester dans le rythme et c'est justement toute la force des écouteurs ActionFit dont les basses profondes et dynamiques accompagnent chacune de vos foulées et vous aident à vous dépasser.

Excellente qualité sonore grâce aux transducteurs de 9 mm

Excellente qualité sonore grâce aux transducteurs de 9 mm

Les écouteurs ActionFit sont dotés de transducteurs 9 mm réglés avec précision et spécifiquement conçus pour offrir une qualité sonore irréprochable. Avec un son aussi pur et puissant, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez vous concentrer sur votre effort, au rythme de la musique qui vous motive.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 5

5

Avis

3

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebing, guter Bass, Hohequalität

Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

09/12/2013

España

España

Producto inmejorable

El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

17/06/2017

France

France

Acheteur vérifié

Ne supporte pas la sueur

Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!

Cet avis concerne le produit SHQ3205 Sports earhook headset

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