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Arrêté
SHL3565BK/00
Un son haute résolution
Conçu pour restituer un son parfait, le SHL3565 offre des basses et un son d'une précision totale, sans distorsion. Grâce à ses coques pivotantes ultradouces, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Arceau
Coussinets aérés
Pliage compact
Les coussinets doux dissipent la pression et la chaleur pour un confort longue durée.
3.5
sur 5
4
Avis
didi87
30/04/2015
Deutschland
sehr empfehlenswert
ich nutze die kopfhörer seit mehr als einer woche. ich bin sehr zufrieden. das design ist sehr elegant und schlicht, sehr bequen zu tragen und sehr gut verarbeitet. die leistung ist für den preis angemessen. kann ich weiterempfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3565BK Kopfhörer mit Mikrofon
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Asatyr
22/04/2015
Deutschland
Leicht, Robust und Kristallklarer Klang!
Ich nutze es bereits seit 1 Woche und kann es nur weiter Empfehlen! Es ist nicht nur Leicht und bequem zu tragen sondern hat auch einen Kristallklaren Klang. Das Microphone liefert eine Spitzen Sprachqualität und ermöglicht sogar die Sprachsteuerung des Handys (wenn möglich) Getestet mit 2 der bekanntesten Anbieter. Das einzigste was zu bemängeln ist liegt beim Bass. Dieser ist zwar vorhanden könnte jedoch etwas mehr vertragen. Ich nutze es zuhause sowie unterwegs. Bei wind und wetter. Und es hat keinen qualitätsverlust. Definitive Kaufempfehlung!
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AlexMammut
17/06/2015
Deutschland
In seiner Preisklasse nur Durchschnitt
Ich habe einen Philips SHL3565BK/00 Kopfhörer als Testexemplar bekommen. Um ihn wirklich gut beurteilen zu können, habe ich ihn wochenlang überall mit hingenommen, einschließlich einer Großraum-Disco, denn das Modell wird als DJ-Monitoring-Kopfhörer angepriesen und brauchte demzufolge den Härtetest. Klang: Grundsätzlich muss ich leider sagen- beim Klang ist dieser Kopfhörer in seiner Preisklasse keine Offenbarung. Den "tiefen Bass" vermisse ich genausosehr wie den auf der Verpackung angepriesenen "definierten Klang". Das Klangbild ist angenehm, jedoch nicht sehr differenziert oder klar. Man vermisst durchaus Druck in den Tiefen und Klarheit in den Höhen. Sobald man in die höheren Lautstärken geht, fangen die Kopfhörer leider schnell an sehr unsauber zu verzerren. Der Klang des Mikrofons ist gut, natürlich ist auch die Fernbedienung richtig nützlich, wenn man unterwegs mit dem Handy Musik hört oder auch mal telefonieren möchte. Konstruktion und Design: Hier liegt ganz klar die Stärke des Kopfhörers. Ein sehr angenehmes On-Ear-Modell, das richtig gut aussieht. Der Stoff um den Kopfhörerbügel fühlt sich gut an, ist angenehm gepolstert, und bekommt auch nicht so schnell Macken wie oft verwendete Kunstleder etc. Auch der Druck am Ohr ist optimal. Mit einem relativ großen Kopf habe ich keine Probleme, dass mir irgendwann Kopf oder Ohren wehtun, der Kopfhörer verrutscht aber auch bei einfachen Aktivitäten nicht. Dass man die Ohrmuscheln nur hoch- nicht aber z.B. seitlich wegklappen kann, macht ihn zwar zusammenfaltbar, als DJ-Monitor aber wieder unbrauchbar. Genauso ist das nicht wechselbare Kabel eine Schwachstelle. Mit der Zeit sehe ich hier bereits den klassischen Kabelbruch, schätzungsweise direkt nach der Ohrmuschel. Zusammenfassend: Gutaussehender Freizeitkopfhörer, höheren Ansprüchen wird er eher nicht gerecht. Für das, was er technisch und klanglich mitbringt, darf er ruhig nochmal ein wenig im Preis nach unten gehen.
Cet avis concerne le produit SHL3565BK Kopfhörer mit Mikrofon
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