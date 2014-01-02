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Arrêté

Casque arceau

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Son puissant

Puissance du son et des basses grâce à une gestion de puissance de 1 000 mW et des transducteurs en néodyme de 32 mm. Ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.

Voir tous les avantages

Contrôle de style DJ

Son puissant

  • Contrôle de style DJ

  • Rouge

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Acoustique de type fermée pour une bonne isolation phonique

La conception acoustique fermée de ce casque Philips apporte une bonne isolation phonique.

Ultraplat une fois replié, pour un transport facilité

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3000RD Headband headphones

Oui, je recommande ce produit

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15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

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04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

Oui, je recommande ce produit

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