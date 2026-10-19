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Arrêté
SHE3855BL/00
Disponible à partir
Un son vif, des basses puissantes
Les écouteurs confortables et élégants Philips MyJam Chromz offrent des basses puissantes. Les différentes couleurs de revêtement métallisées mates sont assorties à l'iPhone 6S.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un ajustement personnalisé optimal.
Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté en permanence.
Le revêtement mat métallisé de haute qualité offre une protection supplémentaire de la surface et est assorti à l'iPhone 6S.
Notation globale