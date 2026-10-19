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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE3855BL/00

Disponible à partir

Argent
Argent
Bleu
Bleu
Gris argenté
Gris argenté
Rouge
Rouge

Un son vif, des basses puissantes

Les écouteurs confortables et élégants Philips MyJam Chromz offrent des basses puissantes. Les différentes couleurs de revêtement métallisées mates sont assorties à l'iPhone 6S.

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Finitions métallisées mates de haute qualité

Un son vif, des basses puissantes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort optimal

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un ajustement personnalisé optimal.

Le microphone intégré permet de basculer de la musique aux appels téléphoniques

Le microphone intégré permet de basculer de la musique aux appels téléphoniques

Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté en permanence.

Le revêtement élégant, mat et métallisé assure une protection supplémentaire

Le revêtement élégant, mat et métallisé assure une protection supplémentaire

Le revêtement mat métallisé de haute qualité offre une protection supplémentaire de la surface et est assorti à l'iPhone 6S.

Spécificités Techniques

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