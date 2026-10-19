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Arrêté

1000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE2405WT/00

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Violet-rose
Violet-rose

Affirmez votre style

Rythmez votre journée avec audace. Ces écouteurs aux corps translucides et aux fils avec dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la masse quand on peut se démarquer ?

Voir tous les avantages

Affirmez votre style

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Microphone intégré

  • Blanche

  • Intra-auriculaire

Petits, moyens ou grands embouts d'écouteurs, pour un maintien optimal.

Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.

Embout acoustique ovale : confort et isolation phonique passive

Grâce au tube acoustique ovale de ces écouteurs intra-auriculaires, vous pouvez vibrer au son de votre musique tout en profitant d'un confort optimal. Bénéficiez d'une isolation phonique passive maximale, et d'un choix de trois tailles d'embouts d'écouteurs interchangeables en caoutchouc, pour un maintien optimal.

Spécificités Techniques

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