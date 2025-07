La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

Les haut-parleurs de ce casque TV sont réglés selon la signature sonore de Philips, qui vous offre un son chaleureux et naturel, avec des basses profondes et des hautes fréquences claires. Que vous visionniez un film ou une série, vous profiterez de dialogues clairs et d'effets sonores détaillés, tandis que les basses riches vous plongeront encore plus au cœur de l'action.