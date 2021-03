Contrôle de la musique et des appels téléphoniques sans fil

Appairez votre smartphone à votre casque via Bluetooth® pour écouter de la musique et passer des appels téléphoniques avec un son limpide, en toute liberté et sans vous encombrer de câbles. Changez de piste et répondez à des appels téléphoniques avec la télécommande simple à utiliser.