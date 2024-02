Radio FM numérique intégrée

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées avec un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.