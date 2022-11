S’écoule comme d’un sein, aide à réduire les problèmes de tétée

Pour des tétées calmes et confortables. La tétine à Réponse Naturelle favorise le rythme unique de succion, d’ingestion et de respiration de votre bébé, tandis que la valve AirFree est conçue pour éviter que l’air n’entre dans son estomac et ainsi réduire le risque de coliques, de gaz et de reflux. Voir tous les avantages