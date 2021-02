Avec mini-blender, hachoir et système de conservation

Préparation : le mini-blender Philips Avent et son hachoir vous permettent d'élaborer, en toute simplicité, des plats sains et naturels adaptés aux goûts de votre bébé. Conservation : utilisez les pots robustes et empilables pour la conservation dans le réfrigérateur ou le congélateur. Repas : à la maison comme à l'extérieur, votre bébé apprécie les plats que vous lui préparez. De plus, vous pouvez les réchauffer dans le pot grâce au chauffe-biberon/chauffe-repas Philips Avent.