Mixez, conservez, servez

Le mini-blender et le coffret repas Philips AVENT vous permettent de préparer et servir des aliments sains, parfaitement adaptés au stade de développement de votre bébé, où que vous soyez. Idéal pour mixer les fruits et les légumes cuits ou encore les céréales, les noix et même les viandes cuites.