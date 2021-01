Mix and Match

Nos becs sont compatibles avec les gammes de biberons Natural et Classic+ (sauf les biberons en verre), ainsi qu'avec toute notre gamme de tasses (sauf les tasses pour les plus grands et les tasses à bec Easy Sippy). Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de développement propres à votre enfant.