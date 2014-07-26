Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
Le système de conservation Philips Avent est un système de conservation polyvalent qui permet un gain de place. Il est conçu pour s'adapter à l'âge de votre bébé. Utilisez le même pot pour conserver du lait maternel et la purée de votre bébé. Compatible avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.
SCF291/00
SCF291/00R1
SCF291/01
SCF291/30
SCF293/00
SCF293/00R1
SCF293/01
SCF293/02
SCF301/02
SCF297/05
180 ml
Pour conserver et transporter en toute sécurité
Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.
Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.
5.0
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.