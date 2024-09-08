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Stérilisateur et sèche-biberon
Premium
Avec Philips Avent, la stérilisation est douce, efficace et réalisée sans produits chimiques. Chaque stérilisateur utilise le pouvoir de la vapeur pure – rien de plus, rien de moins – pour éliminer 99,9 % des bactéries nocives.*
Vos biberons seront prêts pour la prochaine tétée en seulement 40 minutes. Après une puissante stérilisation à la vapeur, un jet concentré d'air filtré sèche les biberons et les accessoires, les rendant ainsi immédiatement prêts à l'emploi.
Notre nouveau bac d'égouttement protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, réduisant ainsi les risques d'odeurs désagréables.
4.6
sur 5
163
Avis
97%
recommandent ce produit
Luna12110
08/09/2024
France
Partie de promotion
Ce stérilisateur est genial
Je recommande à 100%le stérilisateur philips avent à toutes les mamans .Ce stérilisateur non seulement stérilisé parfaitement les biberons et les tétines mais il sèche également c est super et tellement facile d utilisation.je le recommande car il s adresse à toutes les mamans et papas qui veulent un appareil qui sterilise parfaitement et qui détruit à 99% toutes les bactéries et en plus à la fonctionnalité de sécher merci philips avent vous avez changé ma vie
Pour
Sterilise parfaitement et détruit les bacteries
Contre
Temps de séchage un peu long
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur
Zahia38
03/09/2024
France
Partie de promotion
Très bon stérilisateur de biberons !
J'ai dernièrement découvert ce stérilisateur de biberons ainsi que ses accessoires tels les tétines etc et j'en suis bien ravie il m'a vraiment dépanné. Il peut contenir jusqu'à 6 biberons et éliminé jusqu'à 99,99% de bactéries. Je le recommande entièrement.
Pour
Élimine jusqu'à 99,99% de bactéries, peut contenir 6 biberons
Contre
Très honnêtement aucun rencontré
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur
L79jdid
03/09/2024
France
Partie de promotion
Super !!
Super stérilisateur de la marque Philips qui fait bien l’affaire.
Pour
Prix, efficacité, packaging
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier