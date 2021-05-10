ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez
  • Stérilisez et rangez

Philips AventStérilisateur

SCF291/00

4.7
| (148) Avis | 99% recommandent ce produit
Stérilisez et rangez
Stérilisez jusqu’à six biberons et leurs accessoires en 10 minutes seulement. Le stérilisateur avancé de biberons, mince mais spacieux, élimine 99,9 % des microbes* rapidement et efficacement pour que vous ayez l’esprit tranquille à chaque tétée.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stérilisation en seulement 10 minutes

Stérilisez et rangez

  • Stérilisateur de biberons

  • Avancé

Dites adieu aux bactéries nocives

Dites adieu aux bactéries nocives

Avec Philips Avent, la stérilisation est douce, efficace et réalisée sans produits chimiques. Chaque stérilisateur utilise le pouvoir de la vapeur pure – rien de plus, rien de moins – pour éliminer 99,9 % des bactéries nocives.*

Un cycle de stérilisation ne prend que 10 minutes

Un cycle de stérilisation ne prend que 10 minutes

Sûr et rapide, le cycle de stérilisation ne prend que 10 minutes, après quoi le stérilisateur s'éteint automatiquement.

Conçu pour réduire les risques d'odeurs désagréables

Conçu pour réduire les risques d'odeurs désagréables

Notre nouveau bac d'égouttement protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, réduisant ainsi les risques d'odeurs désagréables.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

148

Avis

99%

recommandent ce produit

10/05/2021

France

France

Excellent produit

Le stérilisateur avent de Philips est vraiment simple d’utilisation le programme est très rapide. Sa capacité permet de stériliser 6 biberons en même temps et le contenu reste stérile (à condition de ne pas ouvrir le couvercle).Peut être un peu encombrant.

Pour

Stérilisation rapide

Contre

Un peu encombrant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF291/00 Stérilisateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF291/00 Stérilisateur

07/05/2021

France

France

Stérilisateur rapide et efficace

Ma satisfaction commence au moment ou je veux brancher mon appareil. Quel plaisir de voir que l'on peut dérouler plus ou moins le câble électrique. Mon plan de travail vous remercie. De plus les patins du dessous sont en teflon, pas de risque de rayure. Je le branche et mets le maximum de chose à stériliser. La contenance est énorme, ce qui peut aussi être un point négatif dans une petite cuisine. J'y ai mis 6 biberons ,8 tétines et les bagues de vissage. On ajoute 80 ml dans la base et appui sur le bouton pour démarrer. Il y a un indicateur de niveau d'eau pour nous aider mais je le trouve peu lisible. Le temps de chauffe est très court et en 10 min tout les biberons se trouvent stérilisés. Il faut attendre quelques minutes que la température descende car c'est très chaud !

Pour

Rapidité de chauffe et capacité. Longueur du cable modulable.

Contre

Encombrement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF291/00 Stérilisateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF291/00 Stérilisateur

06/05/2021

France

France

Rapide, efficace et pratique

Nous sommes les heureux parents d’une petite Léa âgée d’à peine 2 mois et nous sommes très regardants sur l’hygiène. Notre fille ayant une nourriture mixte (lait maternel et lait en poudre), nous utilisons donc un tire lait et des biberons. Nous avons été ravi de pouvoir tester ce produit car il s’est avéré très efficace, très pratique et d’une grande capacité. Tout d’abord, pas besoin de produit chimique pour l’utilisation de ce stérilisateur, seul de l’eau suffit, ce qui est très rassurant pour les jeunes parents que nous sommes. De plus, il est très efficace car élimine plus de 99,9 % des bactéries. Il est très simple d’utilisation, il suffit de le remplir d’eau comme indiqué sur la notice, d’appuyer sur le bouton et 10 minutes plus tard tout est stérilisé. Ses paniers superposables sont vraiment très pratiques, en une utilisation, nous pouvons stériliser 6 biberons, les ustensiles du tire-lait ainsi que des tétines. Le seul petit défaut que je pourrai lui trouver est son volume, l’appareil prend quand même un peu de place, mais une fois sa place trouvée, il est vraiment très utile et est même un indispensable pour nous tellement il est efficace, c’est un super produit. Nous recommandons ce stérilisateur à tous les patents, il permet un gain de temps considérable et assure une hygiène irréprochable des accessoires pour nourrir bébé

Pour

pratique, rapide, efficace, grande capacité, ultra facile d'utilisation

Contre

prend un peu de place, trop grand pour être transporter en voyage

Cet avis concerne le produit SCF291/00 Stérilisateur

Cet avis concerne le produit SCF291/00 Stérilisateur

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureas, streptococcus agalactiae, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant.