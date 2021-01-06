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Pourquoi l'ébullition n'a lieu que d'un seul côté de la plaque chauffante de mon stérilisateur Philips ?
Quelle quantité d'eau dois-je utiliser pour mon stérilisateur Philips Avent ?
Comment éliminer les taches blanches/brunes sur la plaque chauffante de mon stérilisateur Philips Avent ?
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