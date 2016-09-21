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Arrêté

Philips AventThermo-coussinets 2 en 1

SCF258/02

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Permettent de stimuler et d'apaiser

Le produit Philips Avent SCF258/02 aide à stimuler et apaiser.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Pour stimuler la montée de lait avant la tétée

Permettent de stimuler et d'apaiser

  • Stimule et apaise

  • Utilisation à froid ou chaud

  • 2 pièces

À froid : soulage les seins douloureux ou engorgés

À froid : soulage les seins douloureux ou engorgés

Pour soulager les seins douloureux ou engorgés. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur. Utilisez impérativement les housses.

Développé avec une spécialiste en allaitement

Développé en collaboration avec une sage-femme et une conseillère en allaitement au service des mamans souhaitant allaiter depuis 20 ans.

Fournis avec des housses pour plus de douceur

Fournis avec des housses pour plus de douceur

Plus doux sur la peau

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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