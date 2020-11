Laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé

Le système anti-coliques Philips Avent est composé d'une tétine Philips Avent et d'une bague d'adaptation. Pendant que votre bébé tète, la valve anti-coliques de la tétine laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé. Votre bébé contrôle le débit de lait, comme lors de l'allaitement maternel.