ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Confort en toute confiance
  • Confort en toute confiance
  • Confort en toute confiance
  • Confort en toute confiance

Arrêté

Philips AventCoussinets d'allaitement

SCF155

2.3
| (30) Avis
Confort en toute confiance
Les coussinets d'allaitement lavables Philips Avent SCF155/06 ont une doublure en coton doux et une couche absorbante qui emprisonne l'humidité derrière la doublure antifuite, loin de la peau.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Produits compatibles
Stérilisateur de biberons

Stérilisateur de biberons

SCF291/01

Stérilisateur

Stérilisateur

SCF293/01

Stérilisateur

Stérilisateur

SCF293/02

Tire-lait électrique simple Easy Comfort

Tire-lait électrique simple Easy Comfort

SCF301/02

Sachets de stérilisation pour micro-ondes

Sachets de stérilisation pour micro-ondes

SCF297/05

Coussinets d'allaitement Extra-doux et absorbants

Confort en toute confiance

  • Lavable

Extra-doux et absorbants

Couche absorbante qui capte l'humidité de la peau sous une doublure antifuite.

Rubans adhésifs antidérapants

Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 5

30

Avis

20/07/2015

France

France

Très bon produit et économique sur la durée

C'est très pratique d'utilisation et beaucoup plus économique que d'en acheter des jetables. j'ai utilisé ces coussinets durant plusieurs mois sans problème.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF155 Coussinets d'allaitement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF155 Coussinets d'allaitement

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF155 Discos de amamentação

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF155 Discos de amamentação

14/11/2018

Suomi

Suomi

Tämä tuote toimii kuten pitää

Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF155 Liivinsuojat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF155 Liivinsuojat

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 