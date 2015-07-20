Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SCF155
Lavable
Couche absorbante qui capte l'humidité de la peau sous une doublure antifuite.
Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.
Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.
2.3
sur 5
30
Avis
caroline77
20/07/2015
France
Très bon produit et économique sur la durée
C'est très pratique d'utilisation et beaucoup plus économique que d'en acheter des jetables. j'ai utilisé ces coussinets durant plusieurs mois sans problème.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF155 Coussinets d'allaitement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF155 Coussinets d'allaitement
Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF155 Discos de amamentação
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF155 Discos de amamentação
Jaana123
14/11/2018
Suomi
Tämä tuote toimii kuten pitää
Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF155 Liivinsuojat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF155 Liivinsuojat
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.