Payez plus tard avec Klarna
Black Friday
Économisez jusqu’à 50 % sur nos meilleures offres !
08
d
Jours
17
h
Heures
20
m
Minutes
36
s
Secondes
Arrêté
Nettoyage facile des produits de puériculture
Grâce à sa brosse recourbée et à son extrémité de manche moulée, le goupillon Philips Avent est spécialement conçu pour nettoyer efficacement tous les types de biberons, tétines et autres accessoires. Les brins serrés et résistants nettoient sans rayer.
Accessoires pour biberons
Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est fabriqué dans un matériau dépourvu de BPA*.
Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.
Le goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.4
sur 5
48
Avis
91%
recommandent ce produit
Lussailles67
24/04/2017
France
Un super nettoyeur de biberon
J'ai beaucoup aimé ce goupillon, il va bien au fond des biberons... Le seul bémol pour moi c'est le coté tétine... qui sans poils est un peu moins pratique mais, qui par contre est super hygiénique du coup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage
Vanessa
27/07/2015
France
Produit Parfait
Goupillon résistant et s'emporte partout. La petite brosse est très pratique pour nettoyer l'embout des tétines qui n'est pas toujours très accessible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine
PledesmA
26/04/2016
España
Muy util
Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.