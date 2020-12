Idéal pour l'allaitement mixte

Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon. Voir tous les avantages